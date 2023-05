Enna: foto d’epoca della città in mostra alla Galleria Civica

Personaggi e mestieri di un tempo, ma anche tanti scorci, vedute ed eventi di un Enna che fu. In esposizione alla Galleria Civica fino a domenica “Enna… un tempo”, la mostra organizzata dall’Accademia Pergusea e inserita tra le manifestazioni collaterali della Settimana Europea Federiciana.

PUBBLICITÀ

Oltre cento immagini raffiguranti la città di Enna dagli inizi del Novecento agli anni duemila, alcune d’archivio e appartenenti a collezioni private, altre realizzare dai fotografi Giuseppe Arangio ed Elio Carmelingo. La mostra è dedicata a Nino Gagliano, promotore della rifondazione dell’Accademia Pergusa nel 2007, figura storica dello sport, della politica e della cultura ennese.

“Abbiamo voluto dedicarla proprio a lui perché a maggio ricorre il terzo anniversario della sua scomparsa e questo è un modo per ricordarlo – ha commentato la presidente dell’Accademia Pergusea Maria Grazia Lo Iacona -. Nino era legatissimo a Enna e alle sue tradizioni”.

La mostra sarà visitata dalle scuole ennesi.

“Lo scopo di questa esposizione – prosegue la presidente Lo Iacona – è far rivivere i ricordi ad alcuni e far scoprire ai più giovani le loro radici”.

Tra le foto esposte quelle di Giuseppe Arangio. “Un modo per testimoniare – racconta – com’era Enna in passato e come è cambiata. Continuo a fotografare la mia città perché ne sono innamorato”.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino a domenica tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20,30.