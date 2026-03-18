Enna, Forza Italia: riavvicinamento tra Lantieri e Occhipinti

PUBBLICITÀ

Forza Italia a Enna si avvia verso una fase di ricomposizione interna dopo un periodo segnato da distanze e contrapposizioni politiche. Secondo quanto riferito in una nota, il percorso sarebbe stato favorito dal lavoro della segreteria regionale guidata da Marcello Caruso, con il contributo dell’onorevole Totò Cardinale e dell’europarlamentare Marco Falcone.

Al centro di questa nuova fase viene indicato il riavvicinamento tra la segretaria provinciale Luisa Lantieri e il vicesegretario Occhipinti, descritto come un passaggio politico rilevante per il partito nel territorio ennese.

Nel comunicato si sottolinea come, dopo anni di divisioni, i due esponenti abbiano scelto di lavorare nella direzione dell’unità, con l’obiettivo di rafforzare Forza Italia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

La ritrovata sintonia tra Lantieri e Occhipinti dovrebbe tradursi anche in una collaborazione per la costruzione della lista del partito, in vista delle prossime competizioni amministrative, a partire dalla corsa per l’elezione del sindaco di Enna.

L’obiettivo indicato è quello di contribuire, insieme agli alleati, all’individuazione di una candidatura condivisa. La ricomposizione interna viene inoltre letta come un segnale politico che punta a rafforzare il ruolo di Forza Italia nell’area moderata, sia sul piano locale sia in una prospettiva più ampia.