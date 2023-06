Enna: forum sul diabete di tipo 1 al Federico II

Confronto tra esperti provenienti dalle principali realtà mediche impegnate sul fronte della ricerca scientifica e cura del diabete di tipo 1, a sostegno della vita delle famiglie per arrivare ad un progressivo miglioramento livello di assistenza dei piccoli e giovani con diabete e delle loro famiglie.

E’ questo “il team” pronto all’azione di approfondimento scientifico e sensibilizzazione che AGD Sicilia, Associazione per l’aiuto ai bambini e giovani con diabete, e Fondazione Italiana Diabete, organizzano ad Enna domenica al Palace Hotel Federico II attraverso due momenti.

Dalle 10 alle 13 si terrà il “Forum” su “il diabete, la ricerca sulle beta cellule e il trapianto delle isole pancreatiche, prevenzione e predizione”, con relatori la dottoressa Francesca Ulivi, direttrice generale comunicazione presso la Fondazione Diabete Onlus, il Dottor Federico Bertuzzi, responsabile SSD Diabetologia ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, Professor Emanuele Bosi, primario dell’unità di medicina generale indirizzo diabetologico ed endocrino-metabolico all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, e la Dottoressa Donatella Lo Presti, dirigente medico presso il Centro di riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica.

Dalle 15 alle 17 il “Talk” su “impariamo ad usare la tecnologia per leggere e rilevare i dati utili”.

Una giornata che rispecchia in pieno lo slogan “perchè il diabete non cambi la vita” alla base dell’azione di Agd Sicilia di cui è presidente Fabio Badalà.

“Diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2 – spiega Badalà – sono per certi aspetti due malattie diverse con lo stesso nome. Il diabete di tipo 1 ha carattere autoimmune e riguarda circa il 10% delle persone con diabete. Fino ad oggi non è stato possibile prevenirlo ed è di vitale importanza riconoscere i sintomi per evitare che il bambino arrivi in coma per chetoacidosi diabetica, complicanza potenzialmente fatale. I nostri ospiti ci aggiorneranno su importanti novità per cui le parole prevenzione e predizione non saranno più un tabù”.

I numeri del diabete di tipo 1 sono importanti.

“La Sicilia è la prima in Italia per numero persone con diabete di tipo1 – prosegue Badalà -. Una popolazione pari ad una città medio/grande. Purtroppo non abbiamo dati ufficiali e questo ci fa capire quanto il problema venga sottovalutato e affrontato con approssimazione. AGD Sicilia ha organizzato quest’evento ad Enna dedicato alla ricerca e per riaccendere i riflettori nazionali sulla nostra isola”.