Enna: Forum per lo Sviluppo, entro il 20 luglio l’assemblea costitutiva

Continua in modo incessante da parte delle associazioni che stanno promuovendo il “forum” per la rinascita e lo sviluppo economico del territorio ennese l’attività di sensibilizzazione verso le istituzioni, i rappresentati istituzionali e le forze sociali.

Ultimata la prima fase che ha visto il gruppo promotore costituito da alcune associazioni presenti sul territorio della provincia (Comitati Cittadini Ennesi, MondOperaio e Reti di Impresa con i propri rispettivi rappresentanti Carlo Garofalo, Salvatore La Terra e Totò Puglisi) interessare e sensibilizzare i rappresentati istituzionali e le forze sociali e associative, con l’adesione al primo manifesto al quale hanno aderito ben 14 Comuni, di cui tre comuni del messinese, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni datoriali, associazioni e singoli cittadini, il gruppo ha redatto un regolamento e nei giorni scorsi lo ha inviato a tutti gli enti e associazioni, compreso quelli che ancora oggi non hanno aderito per sottoporlo ad una attenta lettura e proporre loro le eventuali rettifiche, integrazioni e suggerimenti che dovranno essere restituiti al gruppo promotore entro e non oltre il 4 luglio.

Non appena saranno pervenute le varie osservazioni, il gruppo promotore redigerà il regolamento definitivo da proporre alla prima assemblea costitutiva a tutti gli aderenti per la sua approvazione.

L’assemblea è prevista entro il 20 luglio da tenersi in presenza, qualora le condizioni epidemiologiche lo consentiranno e in locali idonei.

Il Forum, che il gruppo promotore ha proposto di chiamare “Forum Enna 2030”, dovrebbe essere un organo consultivo, di concertazione e di promozione che si impegna sui temi e sui principi di uno sviluppo sostenibile per l’intero territorio di propria competenza; dovrebbe impegnarsi nella programmazione, attuazione e monitoraggio di tutti gli interventi di sviluppo previsti dalle norme comunitarie e dalla legislazione nazionale e della regione siciliana, emanate o da emanare; dovrebbe rappresentare il luogo di confronto pubblico di tutte le istituzioni ad esso aderenti sui principi e sui temi dello sviluppo locale ed infine dovrebbe essere un organo consultivo su base volontaria e sede di discussione e di confronto tra attori sociali, economici ed istituzionali.