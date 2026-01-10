Enna, forte vento: Vigili del Fuoco impegnati nella rimozione di alberi e calcinacci

A causa del forte vento che da giorni imperversa in provincia, i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono stati chiamati a svolgere numerosi interventi. In particolare, sono stati impegnati nella rimozione di due grossi alberi caduti sulla sede stradale.
Il primo sulla SS 117 bis in direzione Caltanissetta, dove è rimasta coinvolta una vettura, fortunatamente senza conseguenze per il conducente; il secondo sulla Strada Provinciale 51 San Calogero.
Inoltre, sono stati espletati diversi interventi di rimozione di calcinacci.