Enna: “Forrest Giamp”, l’avventurosa vita di Giampiero Leonardo in un libro

Giampiero ha 49 anni ed è un vulcano di idee, di energia e di vita. È poliglotta, madrelingua italiano – è nato a Enna – ma parla correntemente l’inglese e il francese, e non ha paura delle responsabilità. Se ne accorgono i suoi capi, che in 33 onorate stagioni trascorse a lavorare per la “Pink Wave” [una società che collabora con Francorosso, NdR] in villaggi turistici di tutto il mondo, fanno affidamento su di lui per coordinare e gestire, a molti livelli.

Poi a marzo arriva il covid-19, l’unico che riesce a fermarlo. E d’improvviso Giampiero si trova a dover fare i conti con la crisi del settore a seguito della diffusione della pandemia e delle restrizioni negli spostamenti, quindi con un lavoro che non gli garantisce più certezze nel presente.

Eppure Giampiero non si abbatte, non si scoraggia, il suo ottimismo contagioso lo porta a reinventarsi e in meno di un mese scrive la sua autobiografia lavorativa, quel progetto che in molti gli suggerivano di intraprendere, ma che lui non aveva mai il tempo di fare.

Sceglie come editor una giovane promessa della narrativa contemporanea, che negli ambienti letterari è un nome di grande richiamo.

“Forrest Giamp”, il titolo del libro, richiama evidentemente il noto film americano “Forrest Gump” ma giocando con il suo nome e abbreviandolo. E fa scegliere il titolo durante una diretta facebook radiofonica a un’ascoltatrice, selezionandolo tra tanti.

Ed è azzeccato. Un libro adatto a chi ama leggere un racconto piacevole e ironico di tante avventure in giro per il mondo, di uno spirito libero della nostra città.

“Forrest Giamp”, Europa Edizioni, 78 pagine, 14.90 euro, nelle librerie Messaggerie e su www.ibs.it dal 24 ottobre 2020.

Giuliana Maria Amata