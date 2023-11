Enna: formazione professionale in Irlanda per venti studenti del Federico II

PUBBLICITÀ

Il progetto Erasmus STiE, nel corso del 2023, impegnerà alunni, docenti e il personale amministrativo dell’IPS Federico II di Enna, in un percorso di crescita attraverso esperienze di alto valore formativo nei paesi della comunità europea.

Dopo la mobilità del primo gruppo ad Helsinki, composto dallo staff della scuola, il secondo gruppo coinvolto nel progetto Erasmus, formato da venti alunni, ha vissuto a Cork, in Irlanda, un’esperienza di accrescimento delle competenze professionali attraverso l’uso della lingua inglese.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di immergersi nella realtà quotidiana del paese ospitante ed hanno partecipato con entusiasmo alle attività programmate per accostarsi alla cultura e civiltà irlandesi. Gli alunni sono stati accompagnati dalle docenti Alida Di Martino, Giusi Inveninato, Manuela Parlato, Lucia Stivala e Nadia Fedele, che si sono alternate per seguire gli studenti per quindici giorni.

Per la dirigente scolastica Rosaria Di Prima tale esperienza ha rappresentato un’importante occasione di formazione professionale per gli alunni dell’Istituto, in un’ottica di internazionalizzazione della scuola, in una prospettiva di apertura verso differenti culture ed esperienze lavorative che arricchiscono il bagaglio formativo degli alunni.

Gli studenti, che appartengono ai diversi settori presenti nella scuola, hanno svolto un’esperienza lavorativa presso bar, ristoranti, alberghi, officine meccaniche, laboratori di moda creativi, ecc…

La professoressa Alida Di Martino, referente dei progetti Erasmus dell’Istituto, sottolinea che tali esperienze nel corso degli anni stanno dando a docenti e alunni la possibilità di formarsi in un contesto europeo, utilizzando quale strumento privilegiato di comunicazione la lingua inglese.

L’Istituto Federico II, ancora una volta, si mostra pronto a cogliere e maturare nuove esperienze educative destinate ai suoi allievi, proiettandoli in contesti di alto valore europeo. La prossima mobilità vedrà coinvolti altri venti alunni a Malaga nel mese di novembre.