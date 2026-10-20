Enna, formazione per oltre 60 giovani del Servizio Civile Universale di Avis Sicilia

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Dal 15 al 18 ottobre, Enna ha ospitato il primo appuntamento formativo dedicato agli oltre sessanta giovani del Servizio Civile Universale di AVIS Sicilia. Quattro giornate intense, all’insegna della formazione, dell’informazione e della condivisione, pensate per fornire ai volontari strumenti e conoscenze utili ad affrontare con consapevolezza e responsabilità il loro anno di servizio all’interno dell’associazione.

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Particolarmente significativo è stato il collegamento da remoto, nella giornata di sabato, con il presidente nazionale di AVIS, Oscar Bianchi, che ha rivolto ai ragazzi i propri auguri per l’inizio di questa esperienza. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del loro contributo per la vita associativa, riconoscendo nei giovani volontari una componente essenziale per la crescita di AVIS.

Nel corso delle giornate si sono alternati gli interventi dei formatori Salvatore Mandarà, Anna Crucetta, Paola Silvano, Stefano Terracciano, Nicolò Biondo e Carlo Sciacchitano, che hanno accompagnato i partecipanti in questo primo momento di approfondimento e confronto.

Tra i momenti più significativi dell’iniziativa, la visita al Centro trasfusionale di Enna, che ha permesso ai giovani di entrare in contatto diretto con la realtà sanitaria legata alla donazione di sangue. Accolti dalla dottoressa Nella Pavone, grazie alla disponibilità del direttore del SIMT, il dottore Francesco Spedale, i volontari hanno potuto conoscere da vicino le fasi successive alla donazione e comprendere quanto siano importanti la professionalità degli operatori sanitari, l’organizzazione del servizio trasfusionale e la collaborazione tra il mondo associativo e quello sanitario.

A guidare e seguire con attenzione il percorso dei giovani volontari è stato il presidente regionale di AVIS Sicilia, Salvatore Calafiore, che ha accompagnato questo primo momento di formazione, sottolineando con la propria presenza l’importanza di investire nelle nuove generazioni e di sostenerle nel loro cammino all’interno dell’associazione.

Attraverso il Servizio Civile Universale, i giovani potranno contribuire concretamente alla diffusione della cultura della solidarietà e del dono, diventando testimoni dei valori di AVIS nei propri territori.