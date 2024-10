Enna: formazione per lavoratori e tecnici, ecco tutte le date della Cassa Scuola Edile

PUBBLICITÀ

È partita oggi, lunedì 14 ottobre, l’attività di formazione dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna. Le prime due giornate, oggi e domani, sono dedicate alla “formazione base dei lavoratori ad alto rischio”. In tutto 16 ore, dalle 8 alle 17 per due giorni. Sempre domani l’aggiornamento della formazione base dei lavoratori ad alto rischio di 6 ore, dalle 8 alle 14. Il 30 ottobre il corso per “Preposto di Cantiere ad alto rischio” della durata di 8 ore, dalle 8 alle 17.

PUBBLICITÀ

Nei giorni 28 e 29 novembre, per 16 ore, cioè dalle 8 alle 17, corso per “Dirigente”. E ancora, in programma due edizioni distinte di “Dispositivi di protezione individuale di III° categoria”, 18 e 21 ottobre dalle 8 alle 17; un corso per “Preposto/addetto montaggio smontaggio ponteggi”, della durata di 32 ore, nelle giornate del 6, 8, 13, 15, 20 e 22 novembre.

Poi il modulo unico “R.S.P.P. per datore di lavoro”, della durata di 48 ore, si svolgerà nelle giornate del 30, 31 ottobre, 4, 5, 6, 7 e 8 novembre 2024. Il corso di aggiornamento “Preposto/addetto montaggio smontaggio ponteggi” della durata di 4 ore si svolgerà il 4 novembre. Il corso per “Gru su autocarro”, della durata di 16 ore (progetto MICS) si svolgerà il 16 e 17 ottobre 2024. Per la seconda giornata di parte pratica la normativa vigente esige un rapporto di 1 a 6 tra docente formatore parte pratica e lavoratori formandi.

Per quanto riguarda le attività sulle attrezzature previste dall’accordo Stato Regione come “P.L.E. – carrello industriale semovente, pompa calcestruzzo, gru a torre gru autocarrata , ecc.” sarà possibile concordare date utili con un margine di tempo dall’avvio di 20 giorni, in quanto la normativa vigente prevede dover fare una comunicazione preventiva di 20 giorni sull’avvio delle attività agli organi di vigilanza e controllo.

Per tutte le attività specifiche che non necessitano di comunicazioni preventive, come per esempio quella di imbracatore, sarà sufficiente avere un numero minimo di 10/12 iscritti e concordare con l’Ente date utili per consentire la migliore organizzazione delle lavorazioni in cantiere.

Per qualsiasi altro chiarimento è possibile contattare il responsabile dei progetti formativi dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna, sig. Calogero Montalbano, tel. 0935.26003, 0935.24969, mail scuola@cassaedileenna.it.