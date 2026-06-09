Enna, formazione continua per gli agenti immobiliari su Ecobonus e ristrutturazioni

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Si è tenuto a Enna, lo scorso 29 maggio, il secondo appuntamento con la formazione continua per agenti immobiliari. La giornata è stata dedicata a un focus specifico sui temi dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazione.

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In aula sono stati affrontati gli aspetti legati ai principali incentivi statali e alle agevolazioni utili per ristrutturare il patrimonio immobiliare sul territorio nazionale: la normativa, gli adempimenti, i requisiti e le modalità per accedere al finanziamento, ma anche i limiti e le aliquote, gli interventi ammessi, le regole per non perdere il diritto alla detrazione, il ruolo del tecnico e quello del consulente-agente immobiliare. Un’attenzione particolare è stata riservata al patrimonio presente nel centro storico di Enna.

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I saluti istituzionali di Fimaa Italia hanno aperto il seminario con l’intervento del presidente nazionale Santino Taverna, il quale, nell’augurare agli agenti immobiliari presenti un buon lavoro, ha voluto ribadire l’obiettivo dei programmi Fimaa-Camp e Fimaa-Forma: investire sulla formazione continua per fornire ai consulenti immobiliari quella professionalità e quel vantaggio competitivo che fanno davvero la differenza.

Un obiettivo, tra l’altro, al centro del tanto atteso DDL AS 1894 “PIU’ FORMAZIONE, LEGALITA’ E TUTELA DEL MERCATO” di riforma della professione di agente immobiliare, presentato il 3 giugno presso la Sala stampa della Camera dei Deputati e contenente un organico aggiornamento della legge 39/1989.

A guidare la prima parte dei lavori è stata l’architetta Raffaella Cammarata, che da anni si occupa di efficientamento energetico.

“La formazione e l’aggiornamento rappresentano un processo continuo e una leva strategica fondamentale per lo sviluppo non solo personale ma anche per la competitività delle pianificazioni delle attività di tutti i professionisti e le aziende – ha dichiarato Cammarata -. Nell’attuale contesto socio economico caratterizzato per lo più da celeri mutamenti tecnologici e mercati sempre più globalizzati, solo aggiornamento continuo, sviluppo delle competenze e valorizzazione del capitale umano possono determinare una vera inversione culturale e di prospettive”.

L’intervento successivo è stato condotto dal Top Global Family Banker Ennio Casamichele, che ha illustrato ai presenti le varie opportunità di accesso al credito per le ristrutturazioni edilizie.

“Porto a casa nuovi stimoli e la conferma che investire nella formazione e nelle relazioni professionali sia una delle scelte più importanti per crescere e offrire un servizio di qualità – ha dichiarato Casamichele -. L’’intervento che oggi mi ha particolarmente colpito è stato quello del Presidente Taverna, che ha sottolineato l’importanza delle relazioni umane per i professionisti dell’Immobiliare, in un’epoca sempre più digitale dove però il confronto diretto e lo scambio di esperienze, restano strumenti insostituibili di crescita professionale”.

Presente ai lavori, nella Sala Rossa di Confcommercio Enna, il presidente provinciale di Fimaa Enna-Caltanissetta, Vincenzo Torrisi.

“Le tematiche affrontate nel seminario che si è tenuto questa mattina rientrano in una selezione di argomenti che affronteremo insieme ai ‘nostri’ Agenti immobiliari durante il percorso formativo che abbiamo dedicato loro per l’anno 2025/2026 – ha dichiarato Torrisi -. Colgo l’occasione per ribadire l’importanza della formazione continua, sebbene per la nostra professione non sia ancora obbligatoria, per tutti i consulenti che intendono rafforzare le proprie competenze e offrire maggiori garanzie ai propri clienti”.

Durante il pranzo di lavoro, il gruppo di professionisti si è dato appuntamento ai prossimi incontri formativi, che si terranno a Enna a partire dal mese di settembre.