Enna: formazione badanti immigrate, consegnati gli attestati di partecipazione

Con la consegna degli attestati di partecipazione agli interessati, si è concluso mercoledì presso il Caffè Letterario Al Kenisa di Enna il progetto di formazione, orientamento e sostegno per badanti immigrate, organizzate dall’Associazione regionale di volontariato Ong Luciano Lama.

A questo evento conclusivo sono stati presenti il presidente dell’Associazione Michele Sabatino che ha consegnato gli attestati, le corsiste e tutto lo staff.

Il progetto, sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, ha avuto come obiettivo primario quello di sostenere una maggiore partecipazione alle opportunità occupazionali e formative delle donne immigrate e in condizioni di fragilità presenti nel territorio e rafforzare la loro integrazione sociale, contrastando eventuali fenomeni di emarginazione. Il tutto attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di orientamento e formazione relativo alla professione di badante.

Nel corso del periodo di svolgimento sono stati realizzati dei percorsi personalizzati di orientamento e formazione riguardante la professione di badante ed accompagnato le donne coinvolte fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, fornendo nuove competenze lavorative, rafforzando l’integrazione sociale e contrastando eventuali fenomeni di emarginazione.

Al termine di questo percorso le partecipanti, non solo straniere, hanno acquisto quelle competenze che le consentiranno di poter entrare un settore lavorativo tanto importante e delicato quanto molto spesso sottovalutato come l’assistenza a persone anziane e soprattutto fragili.