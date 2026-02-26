Enna: formalizzato il Forum provinciale del Terzo settore

PUBBLICITÀ

Con la registrazione dell’atto costitutivo, avvenuta mercoledì 24 febbraio all’Agenzia delle Entrate, è stato formalmente istituito il Forum provinciale del Terzo settore di Enna, organismo che riunisce associazioni e realtà del volontariato attive sul territorio.

Attualmente aderiscono circa trenta associazioni, rappresentative di diversi ambiti del Terzo settore, che dallo scorso maggio hanno avviato un percorso di confronto e coordinamento. Secondo quanto riferito dai promotori, ulteriori realtà iscritte al Runts — il Registro unico nazionale del Terzo settore — avrebbero manifestato l’intenzione di aderire nelle prossime settimane.

Il Forum si propone come soggetto di interlocuzione con gli enti pubblici e le istituzioni sui temi legati al volontariato e ai servizi sociali. La sua costituzione evidenzia la presenza in provincia di Enna di numerose associazioni impegnate in attività di supporto alla comunità.

Nei prossimi mesi è previsto l’avvio di un confronto con i Comuni del territorio per definire possibili forme di collaborazione e coordinamento delle iniziative. Tra le questioni aperte, ad esempio, l’utilizzo della futura “Casa delle associazioni”, prevista nei locali del vecchio ospedale di via Trieste a Enna alta, attualmente in fase di ristrutturazione grazie a fondi del PNRR.