Enna: “Formaggi: il successo dei primi”, giovedì la premiazione

Giovedì alle ore 10.30 alla CNA di Enna si terrà la premiazione della prima edizione di “Formaggi: il successo dei primi”, il primo concorso tra ristoratori promosso da CNA e ONAF, l’organizzazione degli assaggiatori di formaggio, per promuovere l’onorificenza avuta nei mesi precedenti dalla città di Enna, nominata capitale del formaggio.

Dieci piatti, promossi da altrettanti ristoranti che si sono messi in gara per oltre un mese. I loro clienti che hanno scelto i piatti a base di formaggio dedicati al contest hanno dato un voto a cinque categorie: il racconto del piatto, la creatività, la valorizzazione del formaggio, la presentazione visiva del piatto e il gusto.

I voti da 1 a 20 per categoria sono alla base delle classifiche del concorso e il 1 giugno, per ogni categoria, si svelerà quale è il miglior piatto proposto, secondo il giudizio dei clienti stessi. Oltre 300 i voti espressi, un numero che lascia soddisfatti gli organizzatori e che lascia trasparire anche il gradimento di turisti ed ennesi per l’iniziativa. Oltre alle cinque categorie sarà premiato anche il piatto che ha ricevuto più voti. Premio anche per chi ha votato, durante l’iniziativa infatti sarà sorteggiata anche la cena per due persone in uno dei ristoranti vincitori offerta dagli organizzatori.

All’iniziativa saranno presenti il delegato regionale dell’ONAF Pietro Pappalardo e il coordinatore nazionale di CNA Agroalimentare Gabriele Rotini. Presenti personalità dello sport e della cultura che premieranno i vincitori, oltre che ovviamente i vertici dell’organizzazione ennese, il presidente Filippo Scivoli e il presidente dei ristoratori Tommaso Scavuzzo che è anche uno dei concorrenti.