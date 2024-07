Enna: fontana spenta, residente pronto a contribuire per il ripristino

PUBBLICITÀ

Da circa due mesi la fontana di Piazza Neglia ad Enna, più comunemente conosciuta come Piazza San Tommaso, è spenta. La fontana versa, quindi, in condizioni igieniche precarie, oltre che in brutte condizioni estetiche. Uno spettacolo poco decoroso in termini di sporcizia e di igiene, soprattutto per i turisti.

“Inutili i contatti con assessori, funzionari e tecnici del Comune per il ripristino della stessa – ci dice Tommaso Scavuzzo, abitante della zona -. Il motore della fontana si è bruciato a causa di impurità formatesi durante il periodo pre estivo, così dicono i tecnici. La speranza – prosegue – è quella di avere la possibilità di riaccenderla subito, anche a costo di finanziare la spesa venendo in soccorso alle casse del Comune”.

“Il costo per l’acquisto del motore – spiega Scavuzzo – si aggira a poche centinaia di euro e non si capisce perché si perda ancora tempo per la determina utile, in modo da dare ai tecnici la possibilità di procedere al ripristino. Siamo disposti a contribuire – ribadisce – in parte o in toto, ma per favore ridateci la possibilità di avere un decoro urbano della piazza dignitoso”.