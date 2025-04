Enna: fondo del Novecento della Prefettura acquisito dall’Archivio di Stato

PUBBLICITÀ

Un nuovo traguardo è stato raggiunto dall’Archivio di Stato di Enna, diretto dalla dottoressa Giuliana Maria Ferrara, grazie all’acquisizione di un fondo storico proveniente dalla Prefettura, della consistenza di circa 100 metri lineari, relativo a un arco temporale che va dal 1903 al 1999.

Questo importante patrimonio documentale, che raccoglie una vasta e significativa produzione amministrativa e istituzionale, si inserisce nel percorso di arricchimento delle risorse archivistiche, essenziale per la conservazione della memoria storica e per il rafforzamento della conoscenza delle istituzioni locali.

L’acquisizione rappresenta una risorsa fondamentale non solo per studiosi e ricercatori, ma anche per l’intera collettività, poiché offre spunti di riflessione sull’evoluzione delle funzioni amministrative e istituzionali della Prefettura nel corso del Novecento. La documentazione consente, infatti, di tracciare la storia delle politiche locali, degli interventi governativi e delle dinamiche sociali ed economiche che hanno caratterizzato il Paese durante il periodo di riferimento.

Le Prefetture, anche in quegli anni, hanno svolto un ruolo centrale nell’amministrazione delle province e nel coordinamento delle politiche pubbliche: dalla vigilanza sul corretto funzionamento dell’amministrazione locale alla gestione della sicurezza pubblica, dalla supervisione delle elezioni alla gestione delle emergenze, fino al coordinamento delle attività amministrative in collaborazione con altri enti.

Con questa acquisizione, l’Archivio di Stato prosegue quindi nel suo impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio documentario del territorio ennese.

L’Archivio ricorda che il fondo è consultabile secondo quanto previsto dall’art. 122 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004). Per agevolare le ricerche preventive da remoto, è disponibile sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al patrimonio documentario, l’elenco di versamento.