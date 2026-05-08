Enna, Floristella: Longi chiede il blocco dei lavori dopo il taglio degli alberi nel parco

PUBBLICITÀ

L’On. Eliana Longi, avvisata nella tarda mattinata dal Presidente dell’Ente Parco Minerario “Grottacalda- Floristella”, Giuseppe Greco, del taglio indiscriminato degli alberi nel Parco, ha interrotto gli impegni parlamentari a Roma e con il primo volo utile si è subito recata in Sicilia per svolgere un sopralluogo a Floristella ed incontrare i vertici del Parco.

“Sono venuta a Floristella per vedere direttamente e rendermi conto delle problematiche riguardanti la ripulitura e il taglio degli alberi – ha dichiarato -. Sono da sempre sensibile a questi temi, come cittadina , come parlamentare e componente della Commissione Bicamerale Ecomafie e reati ambientali. Come primo atto è necessario il blocco dei lavori, in modo da fermare il taglio degli alberi e salvaguardare il Parco. Già dalle prossime ore mi metterò in contatto con gli uffici regionali e le autorità preposte per comprendere come procedere in futuro”.