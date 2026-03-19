Enna, FISAR porta in degustazione i vini della famiglia Ziliani

3 ore ago
vini
PUBBLICITÀ    

FISAR Enna organizza per lunedì 23 marzo, alle ore 20.00, una nuova serata di degustazione dedicata ai vini della famiglia Ziliani, in pieno centro storico presso il ristorante Sciabbé, i protagonisti saranno due tra i territori più iconici del panorama enologico italiano Franciacorta e Bolgheri.

L’evento si propone come un percorso di scoperta e approfondimento che metterà a confronto due espressioni differenti ma complementari del vino italiano: da un lato l’eleganza e la finezza del vino spumante metodo classico a base di Chardonnay e Pinot nero della Franciacorta, dall’altro il carattere dei grandi vini di Bolgheri con dei blend molto importanti partendo dal Vermentino e Sauvignon Blanc per i bianchi e Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah e Petit Verdot per i rossi.

Un’occasione per conoscere da vicino la visione produttiva della Famiglia Ziliani attraverso le realtà delle cantine Berlucchi e Caccia al Piano.

Con questa iniziativa, FISAR Enna conferma il proprio impegno nella promozione della cultura del vino, attraverso eventi dedicati sia agli appassionati sia a chi desidera avvicinarsi a questo mondo.

PUBBLICITÀ