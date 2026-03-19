Enna, FISAR porta in degustazione i vini della famiglia Ziliani

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FISAR Enna organizza per lunedì 23 marzo, alle ore 20.00, una nuova serata di degustazione dedicata ai vini della famiglia Ziliani, in pieno centro storico presso il ristorante Sciabbé, i protagonisti saranno due tra i territori più iconici del panorama enologico italiano Franciacorta e Bolgheri.

L’evento si propone come un percorso di scoperta e approfondimento che metterà a confronto due espressioni differenti ma complementari del vino italiano: da un lato l’eleganza e la finezza del vino spumante metodo classico a base di Chardonnay e Pinot nero della Franciacorta, dall’altro il carattere dei grandi vini di Bolgheri con dei blend molto importanti partendo dal Vermentino e Sauvignon Blanc per i bianchi e Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah e Petit Verdot per i rossi.

Un’occasione per conoscere da vicino la visione produttiva della Famiglia Ziliani attraverso le realtà delle cantine Berlucchi e Caccia al Piano.

Con questa iniziativa, FISAR Enna conferma il proprio impegno nella promozione della cultura del vino, attraverso eventi dedicati sia agli appassionati sia a chi desidera avvicinarsi a questo mondo.