Enna, FISAR: degustazione dedicata ai grandi vini rossi da uve appassite

Tornano gli eventi targati FISAR Enna, che mercoledì propone un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati del vino, realizzato in collaborazione con il Gruppo Italiano Vini.
La serata, dal titolo “Sfida tra i grandi vini rossi da uve appassite”, sarà un percorso di degustazione guidato attraverso alcune delle più iconiche espressioni della viticoltura italiana ottenute da uve appassite, simbolo di tradizione, territorio e grande complessità sensoriale.
Durante l’evento saranno degustate cinque tipologie di vino rosso di alto profilo, tra cui: Amarone della Valpolicella DOCG; Amarone della Valpolicella DOCG di lunga evoluzione; Sforzato di Valtellina DOCG; Recioto della Valpolicella Classico DOCG; un vino a sorpresa, pensato per stimolare il confronto e la discussione tra i partecipanti.
La degustazione sarà accompagnata da una cena conviviale a base di goulash con contorno di patate al forno, abbinamento studiato per valorizzare struttura, intensità e complessità dei vini proposti.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 febbraio alle ore 20.00, presso Da Carlo 2.0, in Viale dell’Unità d’Italia 17, Enna Bassa.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare: Giuseppe 329 3147607, Tommaso 339 7773686, email enna@fisar.com.
L’iniziativa si inserisce nel programma di attività di FISAR Enna volte alla promozione della cultura del vino, alla formazione e alla valorizzazione delle grandi denominazioni italiane, attraverso momenti di incontro, approfondimento e convivialità.