Enna: firmato protocollo per rafforzare il raccordo tra sistema scolastico e mondo del lavoro

È stato sottoscritto oggi il protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, il Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte ed il Centro per l’Impiego di Caltanissetta.

Il protocollo è stato firmato dal Dirigente, Dott. Marcello Giovanni Li Vigni, dal Dirigente del Servizio X – Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte, Dott. Giuseppe Nasello, e dal Dirigente del Servizio VIII Centro per l’Impiego di Caltanissetta, Dott. Massimo Brucato.

L’obiettivo del protocollo d’intesa è quello di favorire un rapporto di collaborazione tra le istituzioni firmatarie che consenta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, presenti nei territori di Enna e di Caltanissetta, di effettuare scelte consapevoli riguardo al proprio futuro, attraverso l’attivazione di una serie di azioni congiunte finalizzate a massimizzare le sinergie tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro.

L’intesa permetterà quindi di rafforzare il raccordo tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro, promuovendo una serie di azioni informative, percorsi progettuali e politiche attive del lavoro e della formazione rivolte agli studenti che si avvicinano alle scelte post-diploma, allo scopo di offrire loro adeguati percorsi di orientamento e di inserimento lavorativo, anche attraverso misure quali il tirocinio extra-curriculare e l’apprendistato.