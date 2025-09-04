Enna: firmato protocollo d’intesa per la sicurezza nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo

PUBBLICITÀ

In data odierna, presso la Prefettura di Enna, in occasione di una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto, Maria Carolina Ippolito, è stato sottoscritto il protocollo di intesa in materia di prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.

Alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, del sindaco di Enna e dei sindaci della provincia, nonché delle associazioni di categoria, il Prefetto ha delineato le finalità dell’accordo, teso a predisporre strategie di prevenzione di eventi illegali e pericolosi all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.

Come sottolineato dal Prefetto, il protocollo è volto, da un lato, a rafforzare la cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono i principali frequentatori dei locali di intrattenimento, e dall’altro, a incrementare i livelli di sicurezza all’interno e in prossimità di tali esercizi. Particolare attenzione è rivolta alle azioni di contrasto di ogni forma di violenza, uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcool, nonché alla prevenzione dei conseguenti rischi di incidenti stradali.

L’accordo, come ricordato dal Prefetto, bilancia gli impegni a carico degli operatori economici con taluni effetti premiali in termini di applicazione della normativa di pubblica sicurezza, agendo a vantaggio dei titolari degli esercizi pubblici aderenti e che si adoperino in modo virtuoso per la corretta osservanza delle prescrizioni ivi impartite.

Dopo una dettagliata presentazione dei contenuti del protocollo e approfondita discussione tra i presenti, i rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindaci, preceduti dal Prefetto, hanno sottoscritto l’accordo che, strutturato sul modello dei contratti per adesione, sarà aperto alla firma degli operatori economici interessati.