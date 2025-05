Enna: firmato il nuovo accordo territoriale sui canoni di locazione

PUBBLICITÀ

Lo scorso martedì i rappresentanti sindacali dei proprietari UPPI Luigi Scavuzzo e Roberto Savoca e UNIONCASA Andrea Barbarino e Angelo Assennato, e degli inquilini SUNIA Gianpiero Potenza, SICET Marco Gruttadauria, e UNIAT Mario La Rosa, hanno incontrato l’Amministrazione Comunale di Enna, nelle persone del Sindaco Maurizio Dipietro e dell’Assessore Nicola De Luca, per la sottoscrizione ed il deposito dell’accordo territoriale in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16/01/2017 che va a sostituire quello sottoscritto nel 2019.

“L’accordo – spiegano i rappresentanti sindacali – è stato concordato fra le OO.SS. delle due categorie rappresentanti la proprietà e gli inquilini, con particolare riguardo alle dinamiche del mercato delle locazioni, fortemente influenzato dalla richiesta di alloggi per gli studenti universitari”.

“Le mutate condizioni, sia delle zone OMI che delle condizioni abitative della nostra città, che si prepara ad accogliere delle sedi universitari anche nella parte alta dell’abitato, ha determinato un accordo territoriale più adatto alle esigenze e alle condizioni economiche dei canoni di locazione. Inoltre, le fasce di oscillazioni sono state aggiornate, per stimolare i piccoli proprietari di unità immobiliari localizzate nel centro storico della città ad effettuare interventi di manutenzione e ristrutturazione rendendole disponibili alla potenziale richiesta del mondo universitario e di lavoratori fuori sede”.

Con l’utilizzo del canone concordato, vengono riconfermate le agevolazioni fiscali derivanti dall’applicazione della Cedolare secca al 10% l’esenzione da bolli e tasse di registrazione e degli sgravi fiscali in favore degli inquilini con un reddito medio basso.

Le organizzazioni sindacali confidano nelle offerte e agevolazioni accessorie che l’Amministrazione Comunale metterà in aggiunta all’accordo territoriale per offrire ai cittadini un migliore e più agevole rapporto con le istituzioni.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco e dall’Assessore De Luca che ha affermato come “questo accordo renderà più dinamico ed appetibile il mercato immobiliare cittadino, con risvolti positivi in termini economici e di recupero edilizio, in special modo nel centro storico che attende l’approdo dell’Università”.