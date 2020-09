Enna: firmato il contratto per 5 strade provinciali della zona Nord

E’ stato firmato questa mattina, nella stanza del segretario generale del Libero Consorzio di Enna, Salvatore Pignatello, il contratto per la messa in sicurezza della direttrice stradale, arteria di collegamento per i Comuni di Troina e Gagliano Castelferrato con lo svincolo autostradale di Agira.

Dopo le procedure di rito a firmare il contratto alla presenza del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio, oltre al segretario generale, il dirigente del III Settore, Giuseppe Grasso, e il titolare dell’impresa aggiudicataria, Sebastiano Nigrelli di Mussomeli.

I lavori, che riguardano le sp N° 34, 100, 22, 21 e 21 bis, sono stati aggiudicati per un importo contrattuale di circa 1 milione e 882 mila euro, al netto del ribasso d’asta del 24,75 per cento. Si tratta di una arteria strategica per la zona Nord del territorio dove insistono diverse attività produttive e importanti presidi sanitari. L’impresa aggiudicataria ha già eseguito in via d’urgenza i lavori di pulitura delle cinque strade provinciali, in modo particolare sono stati manutentati i presidi idraulici per consentire il deflusso in sicurezza delle acque piovane.

“Abbiamo aggiunto un altro tassello negli obiettivi che ci siamo prefissi – commenta il commissario straordinario Di Fazio -. Non mi stanco di dire che migliorare i collegamenti e garantire agli automobilisti standard sufficienti di sicurezza rientra tra i compiti istituzionali dell’Ente oltre che una priorità del mio mancato commissariale. Firmare un contratto significa anche contribuire a creare economia nei territori”.

Dopo la consegna dei lavori la ditta dovrà ultimare gli interventi entro 120 giorni.