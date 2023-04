Enna: firmato contratto d’appalto per il restauro della Chiesa di Santa Teresa

Dopo oltre cinquant’anni la chiesa di Santa Teresa ad Enna, chiusa e abbandonata all’incuria, sarà riaperta alla cittadinanza, grazie alla collaborazione della Conferenza Episcopale Italiana, con l’utilizzo dei fondi della Chiesa Cattolica 8×1000.

Presso la sede della Curia Vescovile di Piazza Armerina è stato stato firmato il contratto di appalto di € 251.083,22, dinanzi al direttore dell’Arte Sacra e BB.CC.EE. don Giuseppe Paci e la collaboratrice dell’ufficio BB.CC.EE. per i beni architettonici Arch. Tiziana Crocco, relativo ai lavori di restauro e recupero funzionale della chiesa tra l’impresa C.I.P.A.E., legale rappresentante Roberto Nasca, e la Parrocchia San Tommaso di Enna, parroco don Filippo Marotta.

Con la firma saranno avviati i lavori del progetto redatto dall’Arch. Paolo Fulco, che ne curerà la direzione, volti alla conservazione e recupero dell’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano l’uso ad esso compatibile.

I lavori prevedono anche il rifacimento del pavimento che, in parte, sarà realizzato in vetro per la visibilità della cripta interrata, adibita anticamente alle sepolture, tuttora in buono stato di conservazione.

La realizzazione della chiesa, che si trova in via Roma, nel centro storico di Enna, ebbe inizio nel 1658 e fu ultimata nel 1710. Nacque come oratorio della Compagnia del Carmelo, dove si esercitava la pietà e la cristiana carità e cessò la sua attività nel 1866, a causa del clima risorgimentale che si respirava all’epoca, per poi riprenderla il 23 marzo del 1937 con la costituzione di una confraternita formata da 14 elementi. La confraternita si estinse nel 1964 per mancanza di nuovi elementi e da allora la chiesa fu chiusa e mai più riaperta.