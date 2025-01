Enna: firmata permuta tra Comune e Kore delle proprietà ex Fiera dell’Agricoltura ed ex Casa del Mietitore

PUBBLICITÀ

È stata apposta questa mattina la firma alla permuta della proprietà immobiliare del Comune di Enna sita nell’area dell’ex fiera dell’Agricoltura con la proprietà immobiliare della Libera Università Kore di Enna sita nell’area dell’ex Casa del Mietitore. A sottoscrivere l’atto, presso la sede dell’Università Kore di Enna, la responsabile del Patrimonio Comunale, Delfina Voria, e il presidente dell’ateneo ennese Cataldo Salerno.

“La sottoscrizione della permuta – commenta il sindaco Maurizio Dipietro – rientra nell’ambito dell’accordo concluso con l’Università Kore e che, nel caso specifico, consentirà all’ateneo ennese di utilizzare l’area appena acquisita per la realizzazione di residenze studentesche”.

Il prossimo passo sarà costituito dalla cessione in comodato compensativo pluriennale del plesso “Pascoli” a Enna alta, che ospiterà, dal prossimo anno accademico, una facoltà universitaria.

“Sono estremamente soddisfatto per come sta procedendo il programma che ci siamo dati con la firma dell’intesa – conclude Maurizio Dipietro – che porterà entro quest’anno l’approdo della Kore nella parte alta della città, oltre che ad aprire nuove possibilità di ulteriore crescita per l’Ateneo cittadino”.

“Oggi si consegue una vittoria per entrambe le parti – dichiara il presidente della Kore Cataldo Salerno – e quindi per la città che ospita l’ateneo, resa possibile dal clima di collaborazione intensa che si è stabilito da alcuni anni e che non potrà che giovare ai cittadini e alla sempre più vasta popolazione studentesca, che sceglie la Kore per la qualità della didattica e dei servizi universitari ma anche per la sicurezza e l’accoglienza della nostra città”.

“Lavoreremo – conclude poi Salerno – da subito per portare prima possibile alcuni nostri percorsi di studio anche nel centro storico di Enna, compatibilmente con i lavori di adeguamento della “Pascoli”.