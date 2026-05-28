Enna: Firma Day contro il finanziamento pubblico ai giornali

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L’Associazione Schierarsi di Alessandro Di Battista sarà presente anche a Enna con la sua “Piazza” per partecipare al Firma Day, la mobilitazione nazionale in programma il 30 e 31 maggio per chiedere l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali.

Dalle ore 10.30 alle ore 20 sarà possibile firmare per sostenere il referendum contro il cosiddetto “Reddito di Giornalanza” presso il gazebo dell’Associazione Schierarsi, allestito in piazza Vittorio Emanuele II.

Secondo la coordinatrice locale di Schierarsi Cinzia Amato, “il reddito di giornalanza rappresenta un meccanismo che altera il libero mercato dell’informazione e costringe i contribuenti a mantenere organi di stampa attraverso finanziamenti pubblici diretti o indiretti, che tuttavia non garantiscono più la veridicità delle notizie diffuse”.

I promotori precisano inoltre: “Un conto è sostenere progetti editoriali di giovani, troppo spesso sottopagati, o di reali cooperative, un altro è sostenere gruppi editoriali ormai diventati organi di partito che spesso e volentieri mentono”.

Il Firma Day nasce, spiegano dall’associazione, con l’obiettivo di restituire ai cittadini “il diritto di scegliere un’informazione libera da privilegi e condizionamenti”.

“Le idee devono vivere grazie al consenso dei lettori, non grazie ai fondi pubblici,” dichiarano i promotori dell’iniziativa, che invitano cittadini e associazioni del territorio a partecipare al banchetto per firmare.