Enna: fino a domenica operazione “Porte Aperte”, ecco i centri vaccinali in provincia

In Sicilia l’operazione “Porte Aperte”, iniziata ieri, durerà fino a domenica 25 aprile. Tutti i cittadini dai 60 anni in su (nati nel 1961) possono recarsi negli Hub di riferimento della Regione per vaccinarsi, anche senza prenotazione. Naturalmente chi ha già prenotato può sempre presentarsi all’appuntamento presso qualsiasi centro o punto vaccinale.

Per rendere meno lunghe le attese, negli hub ci saranno quattro corsie dedicate: una aperta ai soggetti dai 60 ai 79 anni che non hanno prenotato il vaccino, una per chi ha prenotato a qualunque titolo, una per chi è in possesso di certificato medico che attesta fragilità e infine una per gli over 80, che hanno priorità, anche se non prenotati.

I centri vaccinali dell’ASP di Enna sono: Ospedale Umberto I Enna, Presidio FBC Leonforte, M. Basilotta Nicosia, Corpo F M. Chiello Piazza Armerina.