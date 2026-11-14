Enna, fine settimana dedicato allo sport tra incontri UISP, judo e tennis giovanile

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Un fine settimana caratterizzato da diversi appuntamenti sportivi a Enna, tra incontri dedicati alla promozione dell’attività fisica, allenamenti di judo e competizioni giovanili di tennis. A fare il punto sulle iniziative ospitate in città è l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Trovato.

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All’Hotel Federico II si svolge una tre giorni promossa dalla UISP, con la partecipazione dei delegati provenienti dalle regioni del Mezzogiorno e del presidente nazionale Tiziano Pesce. Al centro degli incontri il progetto AGE e le attività sportive rivolte alla terza età.

«Grazie alla nostra centralità geografica e alla vitalità di associazioni ed enti di promozione sportiva», sottolinea Trovato, Enna ospita rappresentanti dell’organizzazione provenienti da diverse regioni del Sud Italia. L’assessore rivolge inoltre un ringraziamento a Enzo Bonasera e Riccardo Caccamo per l’invito.

Un altro appuntamento si è svolto al Palapisciotto, dove la Federazione regionale di Judo ha organizzato un allenamento coordinato da maestri provenienti da tutta la Sicilia, tra cui Palillo e Protopapa.

Spazio anche al tennis, con un torneo giovanile organizzato dalla Snoopy e sostenuto dalla Federazione Tennis. Al termine della manifestazione, l’assessore Trovato ha partecipato alla premiazione della vincitrice del singolare femminile, Vittoria Buono. Nel singolare maschile, invece, il primo posto è stato conquistato da Federico Alvano. Trovato ha ringraziato Andrea Branciforte, Fabrizio Costanzo, Marco Alvano e Arturo Barbarino per il coinvolgimento nell’iniziativa.

L’assessore ha infine ribadito la disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere l’organizzazione di manifestazioni sportive sul territorio: «L’Amministrazione comunale promuoverà ed incoraggerà ogni iniziativa tesa ad ospitare nella nostra città manifestazioni ed eventi sportivi di qualunque livello, ritenendo che lo sport rappresenti un formidabile strumento di inclusione, benessere e attrattività per il nostro territorio.»