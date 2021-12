Enna. Fine crisi politica al Comune, Cardaci: “Solo improvvisazione e comicità”

“La soluzione della crisi è un vero e proprio spaccato della peggiore forma di commedia dell’arte. Improvvisazione e comicità: solo questo”. Così il consigliere comunale di opposizione Dario Cardaci dopo la risoluzione della crisi politica al Comune di Enna.

“Una maggioranza litigiosa – prosegue il consigliere di Nuova Cittadinanza – esclusivamente dedita a danneggiare se stessa, ma che dopo due mesi si ritrova attorno ad un documento programmatico farlocco nato per dimostrare che quindici su diciassette restano attorno al Sindaco”.

“Nessuna novità, tutti gli stessi, compresi i due dimissionari che dopo avergliene dette di tutti i colori si affidano a lui per effetto di un rapporto personale e nient’altro. Tutti in fila, come soldatini ordinati dopo un dietro front osceno per rioccupare le poltroncine lasciate libere e che si rischiava di perdere. Le istituzioni utilizzate come un tram da cui si sale e si scende quando si vuole strafregandosene di tutto” continua Cardaci.

“L’opposizione ha fatto il suo dovere, costringendo la maggioranza a fare chiarezza, senza la sua pressione la crisi sarebbe durata all’infinito. Resta ancora aperta la partita relativa alla Presidenza del Consiglio, la quale nei prossimi giorni sarà oggetto di forti tensioni fra il Presidente Gargaglione, che si è posto fuori dalla maggioranza, ed il Sindaco che ne ha già chiesto le dimissioni. Vedremo! Come vedremo quello che accadrà tra Marzo ed Aprile quando verranno decise le candidature alla Regione. Saremo alla tragicommedia e la crisi divamperà di nuovo ed in modo più virulento – conclude Dario Cardaci -. Alla città ed agli ennesi il giudizio”.