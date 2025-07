Enna, FINC Festival: gli spettacoli serali si spostano al Teatro Neglia

PUBBLICITÀ

A causa delle previsioni meteo che annunciano vento forte e temperature serali non ideali per eventi all’aperto, gli spettacoli del FINC Festival in programma a Enna da oggi a domenica 13 luglio alle ore 21:30 si svolgeranno all’interno del Teatro Comunale Francesco Paolo Neglia, situato in Piazza Umberto I.

Una decisione condivisa tra l’organizzazione del festival e l’Amministrazione comunale, assunta per garantire la piena fruizione degli spettacoli in condizioni ottimali, tutelando il comfort di artisti e pubblico.

Il bellissimo Teatro Neglia, teatro all’italiana inaugurato nel 1872 all’interno del settecentesco Palazzo Senatorio, offre un contesto ideale per valorizzare al meglio gli spettacoli di alta qualità previsti nel cartellone.

Restano invece invariati gli orari e i luoghi degli altri appuntamenti in programma nel tardo pomeriggio (alle ore 18:00 e 19:30), così come quelli delle attività collaterali: talk, laboratori e mostra si terranno regolarmente negli spazi già annunciati.