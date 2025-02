Enna: finanziati due cantieri di lavoro per disoccupati

PUBBLICITÀ

Sono stati finanziati al Comune di Enna due cantieri di lavoro per disoccupati per un importo complessivo pari a circa 205mila euro. A darne notizia l’assessore ai lavori pubblici, Gaetana Palermo, che spiega come i due cantieri saranno attivati “per interventi che riguardano la manutenzione straordinaria dei viali cimiteriali e del passaggio pedonale che unisce la Via Umbria con la Via Aldo Moro, a Enna bassa”.

“Sono particolarmente soddisfatta per questi finanziamenti – aggiunge l’assessore Palermo – perché possiamo intervenire nell’ambito del cimitero comunale, rendendo più agevole la fruizione da parte dei nostri concittadini, e in favore dei genitori e degli alunni frequentanti il plesso Neglia a Enna bassa, intervenendo su un passaggio pedonale particolarmente importante per quella utenza. Tutto ciò con interventi che consentono di dare un segnale di attenzione a chi non attualmente si trova senza occupazione”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore con delega ai servizi cimiteriali Giancarlo Vasco che ha ringraziato per la sensibilità dimostrata e l’attività svolta la sua collega di Giunta, sottolineando come gli interventi previsti all’interno del cimitero “sono in continuità con quanto finora è stato fatto in un’area tanto cara ai nostri concittadini e sono il segno inequivocabile della grande attenzione posta anche a questa tematica in primis dal Sindaco Dipietro”.