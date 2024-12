Enna, finanziamento Piazza Valverde: il Sindaco ringrazia il Mpa

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del sindaco di Enna Maurizio Dipietro.

Intendo ringraziare la deputazione regionale del Movimento per l’Autonomia del presidente Lombardo per l’attenzione che ha avuto, ancora una volta, per la città di Enna assicurando il finanziamento necessario per il rifacimento della Piazza di Valverde che va a completare il lavoro che l’amministrazione comunale porta avanti da anni e che ha ridato vita ad un quartiere che era diventato quasi un quartiere fantasma.

Ringrazio poi il gruppo consiliare e la delegazione assessoriale del MPA che, guidati da Francesco Colianni, si sono fatti da tramite con la deputazione regionale per l’erogazione del finanziamento e per l’impegno che profondono quotidianamente nell’amministrazione della nostra città.