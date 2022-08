Enna: finanziamento di 2 milioni per la scuola di Valverde

Il Comune di Enna ottiene un altro finanziamento nell’ambito del PNRR. A darne notizia il sindaco Maurizio Dipietro che spiega come “all’interno del piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, è stato finanziato, per un importo pari a €2.316.478,00, il progetto di riconversione della scuola di Valverde, che diventerà un asilo nido dotato di servizi innovativi ed efficienti”.

“Dopo anni di assoluto immobilismo – aggiunge il primo cittadino ennese – abbiamo ripreso in mano il destino del plesso scolastico di Valverde e con esso quello dell’intero quartiere che potrà trarre nuova linfa dal rilancio e dal riutilizzo di questa struttura, cosa in parte già avvenuta nel corso degli ultimi mesi”.

Soddisfazione è stata espressa anche da parte dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro che ha seguito l’iter del finanziamento.

“Questo finanziamento – argomenta Alloro – rappresenta l’esempio di come il duro lavoro alla lunga paga. Recupereremo l’istituto di Valverde, per dare di nuovo ossigeno ad un quartiere cui l’amministrazione sta dedicando tanta attenzione”.

Alloro, prosegue ringraziando “le professionalità dell’ufficio tecnico del Comune e l’architetto Mario Lilla, che hanno lavorato intensamente a che questo risultato venisse raggiunto”.