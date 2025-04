Enna, Fillea Cgil: “La nuova stazione ferroviaria si allontanerà dalla città”

PUBBLICITÀ

“Il progetto del tratto ferroviario tra Enna Nuova e Dittaino continua a fare progressi. I lavori procedono con l’obiettivo di migliorare la mobilità regionale e favorire lo sviluppo economico della zona. Tuttavia, è innegabile che allontanare la stazione dalla città di Enna risulterà controproducente per i pendolari”. Lo afferma Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil di Enna.

“Non corrisponde certo al vero il fatto – prosegue – che la stazione di Enna Nuova sorgerà nei pressi di Sacchitello, come recentemente dichiarato. Bisogna informarsi prima di dare notizie errate. Noi crediamo che lo scenario sia addirittura peggiore. La stazione di Enna Nuova sorgerà in zona Calderari nei pressi dei lavori, già visibili, della Galleria Trinacria”.

Carnevale aggiunge: “Nonostante i benefici che il nuovo tratto ferroviario porterà alla regione, la distanza della nuova stazione dalla città di Enna rappresenta una sfida, quasi un ostacolo per i pendolari. La stazione, situata in una zona più periferica, potrebbe rendere meno agevoli gli spostamenti quotidiani dei cittadini. In questo senso, è essenziale considerare soluzioni che possano mitigare tali inconvenienti. Per affrontare e risolvere questo problema, bisogna immediatamente che Regione e Rfi mettano in campo le risorse giuste per costruire le condizioni di un collegamento utile tra la nuova stazione e il centro cittadino. Questo collegamento permetterebbe ai pendolari di raggiungere facilmente la nuova stazione senza dover affrontare lunghi e scomodi spostamenti”.

Il segretario generale della Fillea Cgil di Enna conclude: “Non immaginare, sin da ora, questa ipotesi rischia di consegnare un’infrastruttura poco utilizzabile per gli ennesi. L’ammodernamento della tratta ferroviaria su cui vi sono allocate ingenti risorse, anche del Pnrr, dovrebbe incentivarne l’uso, non il suo contrario”.