Enna, Fillea Cgil: “Gravi criticità sui diritti dei lavoratori, Anas si scuota e intervenga”

“In queste ultime settimane, la Fillea Cgil di Enna, insieme ad altre strutture, ha, più volte, denunciato pubblicamente diverse inadempienze nella condotta sindacale e nell’applicazione del contratto nazionale, in opere di pertinenza Anas. In particolare, per quanto concerne i lavori in corso sull’autostrada all’altezza della provincia di Enna”. Così Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil di Enna.

“È fondamentale – aggiunge – che Anas prenda atto della gravità della situazione e si attivi con urgenza per affrontare queste problematiche. Abbiamo segnalato, insieme ai colleghi di FenealUil, in data 7 maggio, proprio ad Anas i comportamenti in essere senza essere degnati di alcuna risposta. Le segnalazioni evidenziano un mancato rispetto delle normative vigenti, con un impatto diretto sulla sicurezza dei lavoratori e sul rispetto del contratto nazionale edile. È nostro dovere tutelare i diritti dei lavoratori anche dai tentativi di imposizione subdola e garantire che le condizioni di lavoro siano conformi ai requisiti previsti dalla legge”.

Carnevale conclude: “Chiediamo, pertanto, ad Anas di muoversi rapidamente per risolvere queste criticità e di avviare un dialogo costruttivo con le parti coinvolte ai sensi del protocollo nazionale siglato il 21 febbraio 2018 con le federazioni nazionali di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Solo attraverso un confronto aperto e una volontà di collaborazione sarà possibile garantire il rispetto delle normative e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori ma prima bisogna fermare qualsiasi azione concreta di scardinamento dei principi più volte ribaditi dal protocollo citato e, soprattutto, da leggi e contratti. Ci auguriamo che i tempi di gestione di tali gravi criticità non siano trattati con la stessa velocità a cui assistiamo ogni giorno tra le strade di Sicilia”.