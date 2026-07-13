Enna: Fillea Cgil e Rete degli Studenti Medi insieme per “Generazione che costruisce”

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L’Esame di Stato è un passaggio importante non solo per la conclusione del percorso scolastico, ma anche per le scelte future degli studenti. Durante le prove scritte del 18 e 19 giugno, ragazze e ragazzi hanno ricevuto una matita con la scritta “Generazione che costruisce”, simbolo della volontà delle nuove generazioni di partecipare e contribuire alla società.

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In questo contesto, la Rete degli Studenti Medi e la Fillea Cgil hanno firmato un protocollo di collaborazione per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e promuovere la conoscenza dei diritti, della sicurezza, della dignità del lavoro e delle battaglie sindacali.

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“Costruire spazi di confronto intergenerazionali e mettere in comune esperienze e competenze – commenta Andrea Greco, componente dell’esecutivo nazionale della Rete degli Studenti Medi – è una responsabilità degli studenti e delle studentesse quanto dei lavoratori e delle lavoratrici. Ed è per questo che con la Fillea siamo sicuri di poter raggiungere una maggiore consapevolezza sui diritti, sulla sicurezza, sulla dignità del lavoro e sul futuro che vogliamo costruire insieme. Nonostante la differenza generazionale, rimane il forte desiderio di costruire un mondo e una società migliori e più giusti”.

La Fillea Cgil di Enna chiede che la campagna “Generazione che costruisce” diventi un percorso stabile sul territorio, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, alla storia delle conquiste sindacali e alla conoscenza dei diritti da tutelare e ampliare.

“Attraverso momenti di confronto, iniziative comuni, percorsi formativi e occasioni di partecipazione diretta – afferma Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil Enna – vogliamo innescare quella scintilla necessaria a rendere stabile e permanente la collaborazione tra studenti, studentesse, lavoratrici, lavoratori e organizzazioni sindacali. Le battaglie referendarie e la straordinaria partecipazione giovanile, manifestatasi sia fuori sia dentro i seggi, ci impongono una riflessione che rappresenta, al tempo stesso, un preciso obbligo politico, sociale e generazionale: la compartecipazione dei giovani è necessaria, vitale e non può essere soltanto simbolica. Le ragazze e i ragazzi dimostrano di avere sete di partecipazione attiva, desiderio di contare, di essere ascoltati e di incidere sulle scelte che riguardano il loro presente e il loro futuro. Questa domanda di protagonismo non deve essere osservata da lontano, né utilizzata soltanto in occasioni celebrative, ma sostenuta, accompagnata e favorita attraverso spazi reali di confronto, proposta e decisione”.

Il segretario generale della Fillea Cgil Enna conclude: “Costruire una società più giusta significa riconoscere alle nuove generazioni il diritto di esserne protagoniste, non semplici destinatarie di decisioni assunte da altri. Per questo, a Enna, ‘Generazione che costruisce’ dovrà rappresentare l’inizio di un percorso permanente e non la conclusione di una campagna”.