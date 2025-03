Enna: Fillea Cgil chiede costituzione task force per viabilità ed emergenze frane

PUBBLICITÀ

Smottamento nella Sp2, Fillea Cgil Enna, il sindacato dei lavoratori edili, lancia un appello urgente per la costituzione di una task force straordinaria dedicata alla viabilità e all’emergenza frane nella provincia di Enna.

Salvo Carnevale, segretario della Fillea Cgil Enna, non ha dubbi: “La gestione ordinaria delle strade non è più sufficiente per affrontare la gravità della situazione attuale. Il presidente della Regione venga qui ad affrontare il disastro di una viabilità che da troppo tempo rallenta e, in certi casi, isola la cittadinanza. Questa frana e le condizioni critiche delle strade rappresentano una grave minaccia per la sicurezza dei nostri cittadini. È indispensabile un intervento straordinario e coordinato che vada oltre la gestione ordinaria per garantire la sicurezza e la continuità della viabilità in tutta la provincia”.

Fillea Cgil Enna chiede che la task force straordinaria, composta da esperti in ingegneria civile, geologia, protezione civile e rappresentanti delle istituzioni locali, abbia il compito di: valutare i danni, causati dalle frane e dalle condizioni meteorologiche avverse di questo inverno; pianificare interventi urgenti per la messa in sicurezza delle aree colpite e il ripristino della viabilità; coordinare le risorse umane e materiali necessarie per gli interventi, in collaborazione con le autorità regionali e nazionali; pianificare interventi per gestione ripristino strade e mantenere costantemente informata la cittadinanza sull’evoluzione della situazione e sugli interventi in corso sulle strade chiuse da tempo.

Carnevale conclude: “A tal fine esistono studi fatti negli anni da diverse associazioni che mappano il disastro della viabilità. Fillea Cgil Enna chiede la collaborazione di cittadini e istituzioni per affrontare insieme questa emergenza e garantire la sicurezza della viabilità nella provincia di Enna. Ci si trova in tempo di tristi emergenze, si valuti la costituzione di un comitato viabilità cittadina e provinciale”.