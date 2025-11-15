Enna: Filippo Fiammetta vicino alla candidatura a sindaco

PUBBLICITÀ

A Enna si entra nel vivo del clima pre-elettorale in vista delle prossime amministrative. Sono già diversi i nomi che circolano per la corsa a Palazzo di Città, in un quadro politico che si prepara al dopo Dipietro.

In questo contesto, una delle opzioni che sembrano ormai vicine all’ufficialità è quella di Filippo Fiammetta, funzionario della Prefettura di Enna. Da mesi Fiammetta sta portando avanti un percorso di tipo civico, raccogliendo attorno a sé un gruppo di cittadini e professionisti che stanno ragionando su un progetto amministrativo alternativo a quello degli ultimi decenni per la città.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro a Enna, alla presenza di un nucleo consolidato di persone che guardano a Fiammetta come possibile candidato sindaco di un’area civica ampia. Al momento non è arrivato un annuncio pubblico ufficiale, ma tutto indica che la candidatura di Fiammetta sia ormai in fase avanzata e che l’ufficialità arriverà a breve.