Enna, Filca Cisl replica a Fillea Cgil e Feneal Uil: “Nessun accordo sottoscritto, fatti totalmente falsi”

In merito alle notizie apparse ieri sulla stampa locale e su vari canali di informazione, la Segreteria della Filca Cisl di Enna intende rimandare al mittente quanto dichiarato dalla Fillea Cgil e dalla Feneal Uil di Enna.

“I fatti riportati dai signori Carnevale e Mudaro – comunica il segretario generale Luca Gintili – risultano essere totalmente falsi e privi di qualunque evidenza documentabile. Non risulta ad oggi agli atti alcun accordo di cantiere siglato dalla Filca Cisl territoriale che riguardi il Consorzio PA 27/22 Lavori Scarl o il gruppo Cosedil spa e non risulta ad oggi agli atti alcuna trattativa o negoziazione collettiva aziendale. Diversamente da quanto dichiarato dal Carnevale e dal Mudaro, i dirigenti territoriali della Filca Cisl si sono fatti carico, su invito dei propri rappresentanti sindacali aziendali, che hanno ricevuto la richiesta da parte della società di applicare un accordo già esistente del gruppo Cosedil Spa, di informare i propri associati presenti in cantiere circa i contenuti dello stesso e di valutarli unitamente a tutti i lavoratori. Per quanto sopra esposto, la Filca Cisl di Enna, al fine di tutelare la propria immagine dalle false dichiarazioni rilasciate, si riserva di intraprendere, per il tramite dei propri legali, qualunque azione a salvaguardia della stessa”.