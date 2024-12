Enna: Figc, le società calcistiche si riuniscono per gli auguri natalizi e un primo bilancio della stagione

PUBBLICITÀ

Lunedì scorso, presso l’Urban Center di Enna, le società calcistiche del territorio ennese si sono radunate su invito del delegato provinciale della Figc, Prof. Giuseppe Anzaldi, per un momento dedicato agli auguri in vista delle imminenti festività natalizie.



“Il delegato – ha comunicato la Figc di Enna – ha tracciato un bilancio delle attività svolte in questa prima fase della stagione, elogiando le società per l’impegno che continuano a garantire di anno in anno e che ha portato la provincia di Enna a dei risultati di grande prestigio, ampiamente riconosciuti ed apprezzati dai vertici del Comitato Regionale Sicilia”.

Risultati sottolineati anche dal Delegato C.O.N.I. di Enna, Dott. Angelo Sberna, ospite dell’incontro.

Al termine degli auguri di rito, il delegato, unitamente al Vice Delegato, Matteo La Paglia, e agli altri componenti della delegazione provinciale, ha consegnato un omaggio alle società presenti.