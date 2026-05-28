Enna, Fiera di Maggio: sequestrata una giostra, titolare denunciato

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La Polizia di Stato di Enna, nell’ambito dei controlli predisposti dal Questore di Enna dott. Cono Incognito, relativi all’installazione delle “giostre” della c.d. “Fiera di Maggio” , nella serata del 14 maggio scorso, ha svolto un servizio mirato presso la Piazza Europa, volto alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni imposte nelle licenze di PS. ex art. 69 TULPS rilasciate dal Comune di Enna.

I controlli effettuati dal personale della Squadra Amministrativa della Divisione della Polizia Amministrativa hanno portato all’individuazione di una giostra che aveva ottenuto regolare autorizzazione comunale mediante l’indicazione dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente riferiti però a un’altra attrazione che risultava istallata in altro Comune.

Tale circostanza ha fatto emergere un rischio per la sicurezza pubblica e per gli avventori che ha portato immediatamente, prima di entrare in funzione, al sequestro dell’attrazione viaggiante ed il titolare è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Enna per il reato di falsità materiale commesso da privato.

Da ultimo si evidenzia che il procedimento pende in fase di indagini e che l’indagato non può essere considerato colpevole sino a sentenza o decreto di condanna irrevocabili.