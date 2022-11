Enna: fiaccolata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

L’associazione “Il Solco” insieme al “Vespa Club”, con il patrocinio del Comune di Enna, organizzano venerdì una fiaccolata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il ritrovo è previsto per le ore 18 in Piazza Vittorio Emanuele, per giungere presso la panchina rossa, che in questi giorni è stata ridipinta, sita al Belvedere Marconi ove avverrà un momento di riflessione.

“Anche quest’anno le due associazioni – ha spiegato il presidente dell’associazione Il Solco Salvatore Astorina – si dimostrano sensibili alla tematica, organizzando un’iniziativa allo scopo di tenere alta l’attenzione sul fenomeno, purtroppo ancora all’ordine del giorno e sul quale occorre parlarne tutto l’anno. Accendere queste fiaccole per portare alla luce il dolore e la sofferenza di tante donne che restano nel silenzio”.

“Come Vespa Club di Enna – dichiara il presidente Giovanni Casano – siamo particolarmente soddisfatti di questo connubio che si è creato con l’associazione Il Solco per l’organizzazione di eventi che riguardino la sensibilizzazione su temi sociali. Il 25 Novembre rappresenta una data significativa e importante, il momento di riflessione, in occasione del ricordo delle donne vittime di violenza. Sarà per tutti noi una ulteriore condivisione con l’auspicio che finalmente si accenda una luce di speranza”.

Alla manifestazione parteciperanno anche l’Associazione Donne Insieme, l’Associazione culturale AEA e il Comitato territoriale di Enna della Uisp. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.