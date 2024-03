Enna: festività pasquali, servizi straordinari di controllo del territorio

PUBBLICITÀ

In occasione di queste festività pasquali e a seguito di apposita riunione tenutasi in Prefettura a Enna, sono stati pianificati ed organizzati straordinari servizi di controllo del territorio in un tavolo tecnico in Questura alla presenza di tutte le forze di polizia, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale.

Il contesto internazionale e il maggiore afflusso turistico nella provincia impongono l’attivazione di questi straordinari servizi che vedono impegnate, in questa prima fase fino al prossimo 1° aprile, oltre 50 pattuglie di tutte le forze di polizia e della Polizia Locale, coordinate dalla predisposta ordinanza del Questore e dislocate anche in altri Comuni della provincia presso località in cui sono ubicati santuari, chiese ed altri luoghi che notoriamente registrano una consistente partecipazione di fedeli.