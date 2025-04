Enna: festività pasquali, pianificati i servizi di vigilanza e controllo del territorio

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna si è tenuto, presso la Prefettura U.T.G. di Enna, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in seno al quale sono stati pianificati i servizi di vigilanza e controllo del territorio ennese, in vista delle festività pasquali del 2025.

Nello specifico, il Comitato ha predisposto un piano di sicurezza coordinato che prevede l’impegno di tutte le forze di polizia per rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza della collettività in un periodo caratterizzato dal consueto incremento delle presenze e della movimentazione di persone nei luoghi di maggior richiamo turistico e in quelli di svolgimento delle cerimonie religiose. I servizi di vigilanza presteranno particolare attenzione alle località della provincia, ad iniziare dalla città di Enna, in cui si terranno i riti e le processioni legati alla Settimana Santa, nonché ai siti turistici e commerciali più rilevanti, con particolare attenzione al settore della grande distribuzione.