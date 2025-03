Enna: Festival del Libro e della Lettura, un ricco programma di eventi e riflessioni sull’ambiente

PUBBLICITÀ

Giunto alla sua XIV edizione il Festival del Libro e della Lettura di Enna si svolgerà dal 24 al 29 marzo articolando un vasto programma ricco di attività tra cui mostre, eventi, laboratori, spettacoli, concerti ed iniziative originali di cui fare esperienza.

Nella conferenza stampa tenutasi oggi presso l’Urban Center di Enna il direttivo dell’associazione culturale “Amici della Festa del Libro – il Sasso nello Stagno”, attraverso le parole della presidente Fenisia Mirabella, evidenzia quanto sia cresciuto il festival negli anni partendo dalla prima edizione del 2009, 4 giorni e 5 autori, fino a giungere all’edizione odierna con 47 autori, 15 scuole in rete e una lista lunghissima di collaboratori ed ospiti.

“Nelle prime edizioni – racconta emozionata Fenisia Mirabella – il festival per noi rappresentava una sorta di resistenza alla difficoltà di quegli anni, oggi invece possiamo affermare con orgoglio che il festival è un dono, un fenomeno che va accolto e vissuto”.

Durante la conferenza stampa, moderata dalla giornalista Pierelisa Rizzo, è intervenuto l’assessore alla comunità educante del Comune di Enna Giuseppe La Porta che, portando i saluti e gli auguri dell’amministrazione comunale, annuncia di come, in linea con il tema del festival “leggere gli alberi, piantare una foresta”, attraverso un contributo pragmatico il Comune, grazie anche all’assessorato al verde pubblico, abbia messo a disposizione uno spazio verde in via Dafne a Pergusa, nel quale sabato 29 marzo durante una “Passeggiata in Natura” verranno piantumati degli alberi realizzando un giardino che sarà luogo di cultura a disposizione dell’associazione e di tutti. Lo spazio verde verrà custodito e, negli anni, crescendo assieme al festival diventerà un luogo simbolico.

Enna si rivela come una città che sa accogliere, gli autori tornano volentieri anno dopo anno, così ci racconta Arianna Papini, docente universitaria ed illustratrice di fama internazionale vincitrice del premio Andersen 2018 e collaboratrice del Festival del Libro di Enna ormai da molte edizioni.

“Ad Enna vengo sempre con piacere – rivela l’autrice – non posso fare a meno di tornare, per me è fonte di ispirazione; stamani ho avuto un incontro con gli studenti universitari della Kore e dai loro occhi, pieni di paura e speranza, ho preso più di quello che nel mio piccolo posso dare”.

Durante la settimana si svolgeranno moltissime attività, il programma è diviso in due. Una parte è riservata alle scuole, coinvolgendo istituti di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, costituita da incontri con gli autori, spettacoli teatrali e laboratori dedicati agli studenti. L’altra parte del programma è offerta come opportunità culturale e sociale, ed è rivolta a tutta la cittadinanza.

Tra i tantissimi eventi aperti a tutti, prendendo spunto dell’intervento pieno di entusiasmo di Pietro Colletta, presidente della Società Dante Alighieri, Comitato di Enna, ci sembra interessante citare: l’aperitivo letterario di lunedì 24 marzo durante il quale si svolgerà una conversazione con la scrittrice Rita El Khayat, autrice del libro “Lo Schiaffo, la memoria di una donna araba tra colonialismo e resistenza”; le mostre di illustrazioni di Lucia Scuderi e quella fotografica di Lorenza Savoca che verranno inaugurate mercoledì 26 marzo alle 18:00 presso l’Urban Center; la lezione spettacolo “Il Mormorio che Rigenera il Mondo” su un lavoro di Bruno Tognolini; l’incontro di giovedì 27 alle 18:00 sul tema “Conversazioni al Centro della Sicilia: Paesaggi, Alberi Orizzonti” al termine del quale ci sarà un intervento musicale dell’Orchestra Regionale Permacultura Sicilia. E poi diversi laboratori per ragazzi e adulti, tante presentazioni di libri ed Incontri con gli autori, conferenze, momenti formativi e seminari.

Tra le attività da citare, per il suo alto valore sociale, c’è senza dubbio la collaborazione con gli istituti penitenziari di Enna e di Piazza Armerina ed il centro penale per minorenni di Caltanissetta, presso i quali si terranno attività culturali rivolte ai detenuti. Sabato 29 marzo alle ore 19:30 il festival si concluderà con un concerto presso il Teatro Neglia offerto dall’omonima orchestra.

Alla città verranno offerte davvero tante opportunità culturali, che vedranno coinvolti ospiti internazionali e locali. Il corposo programma è consultabile sul sito www.festivalibroenna.it.

La novità di quest’anno è proprio il tema sociale del Festival, citando una frase di un altro ospite, il Prof. Giuseppe Barbera, ordinario di culture arboree presso l’Università di Palermo ed esperto di alberi. “Ci sono molte buone ragioni per abbracciare gli alberi”, ha dichiarato. Il tema di quest’anno vuole, infatti, sensibilizzare la collettività sulla desertificazione attuale del nostro territorio, intesa come desertificazione ambientale e culturale, ed ha orientato il direttivo dell’associazione nella scelta dei libri e degli autori da proporre al pubblico.

Ma forse il senso più profondo del Festival è stato riassunto nell’intervento di Gabriella Zammataro, in rappresentanza della XVIII Edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea con il quale il festival ennese è gemellato. Con delle bellissime parole la dott.ssa Zammataro racconta come i siciliani sono per natura piuttosto chiusi, hanno difficoltà a condividere le cose belle, quasi come se avessero paura di perderle, sono gelosi della loro cultura e gelosi di quello che fanno, invece la forza di questi festival, quello di Enna e quello di Zafferana, è stata la capacità di mettere in rete le esperienze, a cuore aperto.

La cultura e i libri sono nutrimenti, così come nutrimento è l’educazione al bello in ogni sua forma artistica. Il festival del libro e della lettura di Enna vuole avere proprio questo alto proponimento: avvicinare tutti alla lettura, alla cultura e alla bellezza che esse emanano.

Fabio Marino