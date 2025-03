Enna: Festival del Libro e della Lettura, gli appuntamenti di mercoledì

PUBBLICITÀ

Proseguono gli appuntamenti della XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura mentre si lavora per preparare la festa di sabato 29 marzo, quando sarà piantato il bosco del Festival del Libro e della Lettura, in via Dafne a Pergusa, nell’area concessa dal Comune di Enna.

“Venite in tanti con una pala ed i vostri bambini per piantare il bosco” ha detto la presidente dell’associazione Amici della Festa del libro – Il sasso nello stagno, Fenisia Mirabella, al termine della presentazione del libro della psichiatra scrittrice marocchina Rita El Khayat, al caffè letterario Al Kenisa, organizzato nell’ambito del progetto Biblioinsieme, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, comitato di Enna.

Domani, mercoledì 26 marzo, un programma ricco di incontri con la palermitana Sofia Muscato, che da anni si occupa della “filosofia divertente”, le illustratrici Alida Pintus e Alessia Rossi, la scrittrice Chiara Sallemi, l’architetto-ecodesigner, esperta in comunicazione ed educazione ambientale Antonia Teatino, la scrittrice Angela Tognolini e lo scrittore ed illustratore Andrea Valente che incontreranno gli alunni dell’istituto d’istruzione superiore Lincoln, del Colajanni e del comprensivo De Amicis, plesso Di Simone di Villarosa, la scuola dell’infanzia di Leonforte dell’istituto comprensivo Dante Alighieri e quelli della Santa Chiara di Enna, plesso Valverde.

Nel pomeriggio, ore 18:00, al plesso Sant’Onofro dell’Istituto comprensivo Santa Chiara di Enna, destinato ai piccoli della scuola dell’infanzia e della primaria in scena la compagnia Nave Argo con La missione di Gufetta.

E sempre nel pomeriggio, alle ore 15:00, all’Università Kore, incontro con l’autore Beniamino Sidoti, riservato agli studenti di Scienze della formazione primaria.

Alle ore 16,30, invece, all’Urban Center, l’autrice Arianna Giorgia Bonazzi presenta Dizionario segreto d’infanzia, Topipittore edizione, a cura dell’associazione Libri&Altrove. Dialogano con l’autrice Sergio Beercock, cantautore e autore teatrale, e Pippo Lombardo presidente di Libri&Altrove.

E domani è anche la giornata dell’inaugurazione della mostre: ore 18:00, Urban Center, “La foresta che cresce” di Andrea Valente, Lapis edizioni, illustrazioni di Lucia Scuderi, “Di fiore in frutto” di Chiara Sallemi, Fulmino edizioni, illustrazioni di Lucia Scuderi, “Il cartolaio nel bosco” di Antonia Teatino, progetto di ecodesigner per l’educazione alla sostenibilità, i “Taccuini naturalistici” di Elisabetta Mitrovic e “Paesaggi” di Lorenza Savoca. La presentazione delle mostre sarà preceduta da un’introduzione della presidente dell’associazione Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno, Fenisia Mirabella, alla presenza del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, dell’assessore alla comunità educante, Giuseppe La Porta, e di quello alle politiche ambientali, Giancarlo Vasco, del dirigente dell’Ambito territoriale Caltanissetta Enna USR Sicilia, di Gabriella Zammataro, coordinatrice scientifico della Festa del Libro di Zafferana Etnea, e Maurizio Oddo, professore ordinario in Progettazione architettonica e urbana all’Università Kore, modera Serena Raffiotta, componente del direttivo dell’associazione Amici Festa del Libro-Sasso nello stagno. Al termine l’intervento musicale di Alessio Di Dio.

Intanto si è registrato tutto esaurito presso Al Kenisa per la presentazione del libro “Lo schiaffo. La memoria di una donna araba tra colonialismo e resistenza”, Mediter Italia edizioni, della psichiatra scrittrice marocchina Rita El Khayat, intervistata da Loredana Trovato, professore ordinario di Lingua e traduzione francese dell’università di Messina. Il libro, pubblicato in Italia dopo il diniego della pubblicazione in Francia, è una testimonianza di quello che è significata la colonizzazione nei paesi arabi, tra i quali il Marocco, che parte proprio da un’esperienza personale della scrittrice quando un giorno da bambina, senza alcun motivo, venne tirata fuori dalla fila di altri bambini e presa a schiaffi dall’insegnante, punita perchè araba al posto di chi aveva sbagliato. L’evento era inserito anche tra gli appuntamenti del progetto Biblioinsieme.

Su prenotazione gli eventi saranno accessibili anche alla comunità segnante della lingua italiana dei segni, contattando su whatsApp il 3280048379. Il programma è consultabile sul sito www.festivalibroenna.it.