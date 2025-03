Enna: Festival del Libro e della Lettura, gli appuntamenti di martedì

PUBBLICITÀ

Anche domani, martedì 25 marzo, la XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura regala alla città tanti interessanti incontri con autori ed illustratori.

Al mattino gli autori Evelina Barone, scrittrice siciliana originaria di Ispica, Elisa Di Dio, docente e scrittrice ennese, lo scrittore milanese Marco Erba, che torna ad Enna per la terza volta, l’artista ennese Daniela Guglielmaci, la formatrice palermitana che lavora con i bambini Stella Lo Sardo e l’illustratrice catanese Tiziana Rapisarda incontrano gli allievi dell’istituto d istruzione superiore A. Lincoln, quelli della primaria del De Amicis, plesso Garibaldi di Enna, quelli dell’istituto d’istruzione secondaria superiore di Barrafranca “Giovanni Falcone”, gli alunni della primaria della De Amicis e della Santa Chiara, plesso Valverde e della scuola dell’infanzia di Calascibetta.

Alle 9:30 al nido comunale “Il gioco della vita” di Leonforte, tornano gli artisti-musicisti Veronica Caggia e Margherita Moncada, con un incontro per bambini e genitori dal titolo “A colpi di mantice, Una zuppa di sasso” e, nel pomeriggio, al nido comunale di Enna, “Il Bagaglino”, produzione Santa Briganti.

Alle 17,30 un incontro per gli adulti con Evelina Barone che presenta il suo libro Settemila Battute, Kromato Edizioni.

Per tutta la settimana Enna è il festival, con letture all’Ospedale Umberto I a cura dell’associazione MiVà, di Avo Enna e dei volontari dell’associazione Amici della Festa del libro – Il sasso nello stagno, letture nei nidi, letture a cura di “Nati per leggere”, letture all’ombra dell’arte nei luoghi del cuore per classi intraprendenti, letture presso l’istituto penale per minori di Caltanissetta e nella Casa circondariale di Piazza Armerina, letture con il kamishibai, un nuovo-antico strumento per raccontare storie.

Su prenotazione gli eventi saranno accessibili anche alla comunità segnante della lingua italiana dei segni, contattando su whatsApp il 3280048379. Il programma è consultabile sul sito www.festivalibroenna.it.