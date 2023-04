Enna: Festival del Libro e della Lettura, ecco gli appuntamenti

A Enna si riparte, dopo tre anni di pausa forzata a causa della pandemia, con un nuovo nome ma con immutato entusiasmo. Si svolgerà tra il 19 e il 23 aprile il XII Festival del Libro e della Lettura. Il nuovo progetto prende vita dall’attività dell’Associazione Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno, che già in autunno ha organizzato il primo Festival dell’illustrazione dal titolo “Tinte unite”, con illustratori di tutta Italia coinvolti per mostre, laboratori, incontri, letture.

Grazie all’impegno dell’associazione, la città di Enna ha ottenuto e ha visto confermata la qualifica di Enna Città che legge 2020/2023 e adesso si prepara a ospitare il nuovo Festival del Libro e della Lettura, col patrocinio del Comune, in collaborazione con Condensed Studio partner, con l’Associazione Calicanto e la Festa del Libro di Zafferana Etnea e in accordo di rete con 20 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Enna e non (San Cataldo e Catania).

Tema di quest’anno è la gentilezza che ha ispirato diverse attività del festival, nato dal desiderio di ritrovare, nei piccoli gesti gentili, quella possibilità di cambiare il mondo a partire dalla nostra felicità.

Ecco i protagonisti presenti in questa edizione, ospiti nazionali e internazionali: Alessia Canducci, Alida Pintus, Armin Greder, Barbara Schiaffino, Beatrice Zerbini, Bernard Friot, Bruno Tognolini, Cosetta Zanotti, Daniela Costa, Daniela Iacobello, David Almond, Evelina Barone, Federica Molteni, Federico Mirabella, Francesca Mignemi, Fuad Aziz, Gabriele Cracolici, Gisella Esposito, Guido Celli, Loredana Trovato, Lorenzo Mattotti, Lucia Scuderi, Luigi Dal Cin, Marco Erba, Margherita Sgarlata, Michele D’Ignazio, Michele Eynard, Milena Tancredi, Riccardo Francaviglia, Salvatore Di Marco, Santo Pappalardo, Sofia Muscato, Sonia Maria Luce Possentini, Stefano Tofani, Stella Lo Sardo, Sydney Smith, Teresa Porcella, Tiziana Rapisarda, Valentina Sparvieri e Vittorio Ugo Vicari.

La novità di questa edizione è la mostra itinerante “Vietato non sfogliare Passeggiata tra libri accessibili” (tattili, con traduzione in Braille, in simboli, in lingua dei segni, ad alta leggibilità, senza parole, audiolibri, ebook, libri gioco, libri fotografici, sensoriali, easy-to-read o con marcatori visivi) per la costruzione di percorsi inclusivi, in collaborazione con il Progetto Nonsololibri-Letture per tutti della Biblioteca Comunale di Aidone, in corso di realizzazione con fondi Cepell. Visite guidate e letture per studenti dall’infanzia alla secondaria di primo grado a cura di Federico Mirabella di Area Onlus Torino. In mostra anche “La Cura”, testo di Franco Battiato, tavole di Sonia M. Luce Possentini, Ed. Einaudi Ragazzi, e Padre Nostro, testo di Beatrice Zerbini, tavole di Sonia M. Luce Possentini, Ed. Carthusia. E ancora Tinte Unite Illustratori in mostra presso la scuola primaria di San Giorgio I.C. Pantano Assoro.

Per i piccoli letture e narrazioni a cura di Alessia Canducci, e due spettacoli: Riccardo Francaviglia, Margherita Sgarlata, Federica Molteni e Michele Eynard saranno presenti anche alla Casa Circondariale Luigi Bodenza di Enna con uno spettacolo per genitori e bambini in collaborazione con la UISP nell’ambito del progetto “Giocare per Diritto”.

Alla Sala Cerere di Enna la proiezione del film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” diretto da Lorenzo Mattotti alla presenza del regista. Al Museo multimediale del Mito la performance “Parole, immagini e musica” con l’illustratrice Sonia Luce Possentini.

Letture interattive e tavola rotonda inserite all’interno del Progetto “Io leggo ad alta voce” a cura dell’Associazione Scioglilibro, Bando Cepell “Ad Alta voce” 2020.

Letture per tutti e ovunque a partire dai nidi, incontri con autori e illustratori nelle scuole, laboratori, spettacoli itineranti e di fuoco con Valentina la poetessa di fuoco, seminario all’Università Kore, mostre, formazione per gli adulti e passeggiata della gentilezza, cinque giorni da vivere intensamente per ritrovare bellezza, poesia e umanità.

Il manifesto della XII edizione è firmato dalla giovane illustratrice ennese Valentina Scalzo.