Enna festeggia la patrona Maria Santissima della Visitazione: il programma del 2 luglio

Domani, mercoledì 2 luglio, la città di Enna celebra la Festa di Maria Santissima della Visitazione, patrona della città.

La giornata inizierà alle ore 06:30 con la prima Santa Messa in Duomo, seguita alle ore 07:00 dallo sparo di 101 colpi di cannone. Le Sante Messe proseguiranno in Duomo alle ore 08:00 e alle ore 09:00, quest’ultima dedicata ai Confrati e alle loro professioni. Il culmine delle celebrazioni mattutine sarà alle ore 10:30 con il Solenne Pontificale, concelebrato dal clero ennese e con la partecipazione delle autorità civili e militari e dei rettori delle Confraternite ennesi. Un’ultima Santa Messa è prevista per le ore 12:00.

Nel pomeriggio, alle ore 19:00, avrà luogo la Solenne Processione di Maria Santissima della Visitazione sulla Nave d’Oro. La processione sarà preceduta dai Simulacri di San Michele Arcangelo e di San Giuseppe, e dalle rappresentanze delle Confraternite ennesi. La processione partirà dal Duomo e attraverserà via Roma, via Mercato e via Montesalvo, fino a giungere all’Eremo di Montesalvo.

Alle ore 21:30 lo spettacolo pirotecnico, seguito alle ore 22:00 dallo spettacolo musicale che vedrà protagonista Serena Brancale.