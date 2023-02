Enna: festeggia diciotto anni diventando donatrice di sangue

Diciotto anni sono un traguardo importante nella vita di tutti, per anni ognuno di noi ha immaginato come avrebbe festeggiato il raggiungimento della maggiore età. Si sognano feste, musica, amici e tutto ciò che possa rendere indimenticabile quel giorno. E poi c’è anche chi, per anni, non ha fatto altro che desiderare di festeggiare in un modo straordinario: effettuando la sua prima donazione di sangue. È il caso di Alicya Serravalle, che questa mattina ha realizzato il suo sogno, diventare una donatrice di sangue il giorno del suoi diciotto anni.

PUBBLICITÀ

La neo maggiorenne è stata accompagnata al Centro Trasfusionale dalla presidente e dal vicepresidente dell’Avis comunale di Enna, Maria Elena Spalletta e Fabio Fazzi che, insieme a Federica Scavuzzo, una dei due volontari del Servizio Civile, e tutto il personale medico, hanno festeggiato Alicya e il suo grande altruismo.

“Vedere la gioia e l’emozione nel volto di questa ragazza – dichiara la presidente Avis – ci rende orgogliosi del nostro operato perché significa che il nostro messaggio raggiunge le nuove generazioni. Per ringraziare Alicya del suo gesto l’Avis di Enna le conferirà l’attestato di donatrice più giovane della comunale per l’anno 2023”.

Dopo la donazione, la donatrice avisina più giovane ha festeggiato la tappa raggiunta con i suoi compagni di classe, condividendo con loro l’emozione provata durante il gesto che le ha consentito di salvare la vita di qualcuno.

Alicya sarà premiata durante l’assemblea dei soci che si terrà domani, sabato 25 febbraio, presso il Teatro Garibaldi di Enna alle ore 17,30, durante la quale verranno consegnate le benemerenze a tutti i donatori dell’Avis comunale di Enna.

“L’assemblea dei soci – prosegue Maria Elena Spalletta – è un momento di condivisione, di analisi dell’attività che l’associazione ha svolto durante l’anno precedente e di esposizione di quelle che si pensa di realizzare durante il 2023. La consegna delle benemerenze – sottolinea la presidente – è un dovuto riconoscimento al socio per le donazioni effettuate durante gli anni, un doveroso ringraziamento per aver contribuito a salvare molte vite. Verranno quindi consegnati attestati in rame, argento e oro, in base al numero degli anni di iscrizione in Avis e al numero di donazioni”.

A ricevere un riconoscimento saranno anche i soci fondatori, i soci collaboratori e tutti i donatori presenti anche se hanno effettuato una sola donazione, in quanto per l’Avis di Enna è importante celebrare il donatore.

L’evento, presentato da Elisa Di Dio, alla presenza delle autorità civili e militari e di tutte le associazioni che hanno collaborato con Avis, si chiuderà con uno spettacolo di cabaret che vedrà sul palco i Badaboom, un duo siciliano che vanta numerose presenze in programmi televisivi.