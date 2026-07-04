Enna, festa per i 100 anni di Maria Presti

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Maria Presti ha compiuto ieri cento anni, circondata dall’affetto dei suoi familiari e raggiunta dagli auguri del Comune di Enna. Alla festa organizzata dai suoi cari ha preso parte la vicesindaco, onorevole Stefania Marino, che ha consegnato alla concittadina una targa a nome dell’Ente.

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È stata la nipote, Concetta Di Salvo, ad annunciare al Comune l’importante ricorrenza, permettendo alla città di stringersi attorno alla signora Maria in un giorno che i familiari hanno voluto rendere speciale con una festa gioiosa. Nata il 3 luglio 1926, Maria Presti porta con sé un secolo di storia della sua comunità, fatto di ricordi, aneddoti che appartengono non solo alla sua famiglia ma alla memoria collettiva di Enna.

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La targa consegnata da Marino reca la dedica del Sindaco Mirello Crisafulli e di Palazzo di Città, un gesto voluto per non lasciare passare inosservato un traguardo che poche persone raggiungono.

“Con i migliori auguri dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco, Mirello Crisafulli, per questi splendidi 100 anni”, si legge nella dedica consegnata alla signora Maria.

Un secolo di vita è un patrimonio che appartiene a tutta la città, e la visita dell’esponente della Giunta ha voluto essere un segno di vicinanza a chi, con la propria storia personale, ha attraversato un pezzo importante della storia di Enna.